BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,44
ALTIN 487,12
MEDYA

Gönül Dağı 3. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 3. yeni bölümüyle 31 Ekim 2020 Cumartesi akşamı TRT 1'de olacak. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Gönül Dağı 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 31 Ekim 2020 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ermenistan'ın PKK taktiği! Esir asker itiraf etti
İlham Aliyev: Ermenistan'a bedava silah veriliyor
İtalya'da koronavirüs vakalarında yeni rekor
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut: 3'ü attık 4'ü de bulabilirdik
Avustralya’da Türklere ait camiye hain saldırı
Brezilyalı efsane Ronaldinho'dan kötü haber
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Masumlar Apartmanı 7. bölüm 2. fragmanı
Fenerbahçeliler şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı
Mucize Doktor 35. bölüm 2. fragmanı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin yıldızına: Türkiye liglerinin 1 numarası
İstanbul Beşiktaş'ta denize düşen turistleri teknedeki kişi kurtardı
Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı
Ankara'da İkizler suç örgütüne operasyon
Hekimoğlu 23. bölüm 2. fragmanı