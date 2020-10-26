BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,44
ALTIN 487,12
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 70. yeni bölümüyle 29 Ekim 2020 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 29 Ekim 2020 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ermenistan'ın PKK taktiği! Esir asker itiraf etti
İlham Aliyev: Ermenistan'a bedava silah veriliyor
İtalya'da koronavirüs vakalarında yeni rekor
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut: 3'ü attık 4'ü de bulabilirdik
Avustralya’da Türklere ait camiye hain saldırı
Brezilyalı efsane Ronaldinho'dan kötü haber
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Masumlar Apartmanı 7. bölüm 2. fragmanı
Fenerbahçeliler şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı
Mucize Doktor 35. bölüm 2. fragmanı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin yıldızına: Türkiye liglerinin 1 numarası
İstanbul Beşiktaş'ta denize düşen turistleri teknedeki kişi kurtardı
Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı
Ankara'da İkizler suç örgütüne operasyon
Hekimoğlu 23. bölüm 2. fragmanı