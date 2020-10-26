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Rıdvan Dilmen yorumladı: Son şansıydı bence Newton gönderilecek

Fenerbahçe'nin 1-0 geriden gelerek Trabzonspor'u 3-1 yendiği karşılaşmayı Rıdvan Dilmen, ''Eddie Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek. Bir duyumum yok ama zaten gelmesi yanlıştı.'' dedi.

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe'yi öven Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'u eleştirirken İngiliz teknik adam Eddie Newton'la yolların ayrılacağını iddia etti.

''Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek''
Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Teknik direktör değiştirme sezonu açıldı. Eddie Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek. Bir duyumum yok ama zaten gelmesi yanlıştı. Aklımda bir takım daha var hoca değişikliği için ama söylemeyeceğim. Ahmet Ağaoğlu'nun da takviye yapması lazım, bu orta saha ile olmaz.''

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