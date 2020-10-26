TRT’den Yavru Vatan’da Mevlid Kandili Özel Yayını

KKTC’nin simge eserlerinden olan Lefkoşa Hala Sultan Camii, TRT’nin “Mevlid Kandili Özel Yayını”na ev sahipliği yapacak.

2019 yılında hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Hz. Muhammed’in halasından alan Lefkoşa Hala Sultan Camii'nden, Türkiye televizyon kanalları arasından ilk kandil yayını böylece TRT tarafından gerçekleştirilmiş olacak.

Hz. Muhammed’in yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle TRT İç Yapımlar tarafından gerçekleştirilecek özel yayına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da duaları ile katılacak.

Bu kutlu gecede gerçekleştirilecek “Mevlid Kandili Özel Yayını” 28 Ekim Çarşamba saat 19.30’da TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.