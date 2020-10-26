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Millet İttifakı ve 11 Büyükşehirin kazanılması Kılıçdaroğlu'nun başarısı mı? Hadi Özışık anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Millet İttifakı'nın bir arada durması ve özellikle 11 Büyükşehir'in kazanılması CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başarısıdır" dedi. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu teze karşı çıktı. Özışık, "CHP Genel Başkanının başarılı olması için çözüm üretmesi lazım" dedi.

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın "Millet İttifakı'nın bir arada durması ve özellikle 11 Büyükşehir'in kazanılması CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başarısıdır" iddiası tartışıldı. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık,  "CHP Genel Başkanının başarılı olması için çözüm üretmesi lazım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ürettiği çözümlerden bazı örnekler veren Özışık'ın sözlerinden satırbaşları:

- Kemal Bey'in ürettiği çözümlere bakıyoruz; 'Öncelikle pandemiyi bulaştırmayacaksın, bulaştıysa tedavi edeceksin. Bu kadar basit' diyor.

- Pandemi nedeniyle kahvecilerin sorunlarını gündeme getiriyor; çözüm olarak sıfır oyun kağıdı dağıtılmasını öneriyor. Yeni deste oyun kağıdıyla çözüm üreten bir genel başkandan bahsediyoruz.

- İktidara talip ama ülkeyi yönetmek bir yana kendi partisini bile yönetemeyen bir genel başkan var...

- Kemal Bey girdiği tüm seçimleri kaybetmiş bir Genel Başkan.

- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanının yaptığı son ankete göre CHP'nin oy oranı yüzde 18'a kadar düşmüş. İktidarı yıpranması, oy kaybetmesi normal ama muhalefet partisinin yıpranması anormal...

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