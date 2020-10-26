BIST 1.177
DOLAR 8,05
EURO 9,52
ALTIN 492,35
GÜNCEL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklama: Artık sadece 112 aranacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haziran ayının sonunda Türkiye'nin her yerinden 112'nin aranacağını söyledi. Bakan Soylu, ''Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Mülkiye Teftiş Kurulu toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Haziran ayının sonu itibari ile sadece itfaiye, orman, sağlık.. hepsine 112'den ulaşılacağını bildirdi.


İşte Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

FETÖ sadece devleti ele geçirmeye çalışan bir organizasyon değildir. Devletin içerisinde vatansever insanlar olur da açığa düşeriz diye başka bir mantığı ortaya koymuştur. Devletin içini boşaltmaya çalışmıştır.

Denetim Teftiş Kurulu'nun önleyicilik hizmeti de vardır.  Türkiye Nüfus Hizmetleri'nde çağ atladı. Tasarruf da ederek 140'a yakın nüfus müdürlüğümüzü yeni konseptimize döndürdük. 

 "Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek"

Tarih veriyorum ki arkadaşlar daha gaza bassınlar diye. Haziran'ın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey. Ama başka bir şey daha var. Elimizde öyle bir data, öyle bir veri olacak ki kazanın en çok nerede olduğunu bir tuşla görebileceğiz. Hırsızlığın en çok nerede olduğunu göreceğiz. Orman yangınlarının hangi bölgelerde olduğunu, tedbirleri hangi bölgeye yoğunlaştırılması gerektiğini göreceğiz. Beni heyecanlandıran taraf burası. "

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek
Edirne'de kan verenlere 5 litrelik yağ hediye edildi! Uzun kuyruk oluştu
Bakan Gül, dikkat çeken değişiklikleri açıkladı: E-Noter sistemiyle 7/24 randevu alınabilecek
Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
Vakaların arttığı Almanya'da Merkel'den açıklama: Bizi Çok zor aylar bekliyor
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnafa yanıtı
Danla Bilic'ten olay sözler! 'Enes Batur bana aşık'
28 Ekim çarşamba tatil mi 2020 Resmi Gazete kararı geldi mi?
Sivas'ta korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar
Millet İttifakı ve 11 Büyükşehirin kazanılması Kılıçdaroğlu'nun başarısı mı? Hadi Özışık anlattı
Melis Özcan Sorgu Sual sunucusu kimdir kaç yaşında?
Gaziantep'te dehşet anları! Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü
ÖGG sınav sonuçları 89. açıklanıyor 2020 TC ile sonuç sorgulama