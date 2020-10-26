BIST 1.179
DOLAR 8,04
EURO 9,49
ALTIN 490,59
MAGAZİN

Danla Bilic'ten olay sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Danla Bilic, Enes Batur ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Bilic açıklamasında "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var bana aşık" dedi.

Danla Bilic ve Enes Batur arasında neler oluyor? Enes Batur'un Danla Bilic'in mide ameliyatını hedef alan sözleri ve Bilic'in de Batur'a yanıt vermesiyle ortam gerilmişti.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’den şoke edecek itiraflar geldi. Bilic, UçanKuş TV'ye vermiş olduğu özel röportajda Enes Batur’un kendisine aşık olduğunu iddia etti.

Bilic, ‘’Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum’’ ifadelerini kullandı.

Şimdi tüm gözler Enes Batur'a çevrildi herkes Batur'un bu iddialara ne yanıt vereceğini merak ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
49 gündür yoğun bakımda! Muhittin Böcek son durumu açıklandı
Gaziantep'te kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
Son dakika Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Onlarca ölü var...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bütçemiz geçen seneye göre arttı
Trabzon’a küfreden CHP’li başkan yardımcısı tepki çekti! Disiplin soruşturması başlatıldı
Pakistan Fransa’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar
Millet İttifakı ve 11 Büyükşehirin kazanılması Kılıçdaroğlu'nun başarısı mı? Hadi Özışık anlattı
ÖGG sınav sonuçları 89. açıklanıyor 2020 TC ile sonuç sorgulama
Gaziantep'te dehşet anları! Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü
İstanbul'un göbeğinde korona partisi! Göbek atıp halay çektiler
29 Ekim tatil mi okullar kaç gün tatil MEB yeni haberi?
İstanbul'da pizza sipariş verdi! Dükkan sahibine hayatının şokunu yaşattı
Cumhuriyet Bayramıyla ilgili 4 kıtalık şiirler kısa 29 Ekim sözleri