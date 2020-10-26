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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnafa yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da esnafla diyaloğu dikkat çekti. Servisçi olduğunu belirten vatandaş Erdoğan'a, "İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz" dedi. "Bu bana çok abartılı geldi" yanıtını veren Erdoğan, "Keyif çayı bu. Bu çayı iç" diyerek çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 7. Olağan İl Kongresi için gittiği Malatya’da vatandaşa otobüsünden çay dağıttı. Erdoğan’ın bir vatandaş ile konuşması dikkat çekti. Servisçi esnafı olduğunu belirten vatandaş, “Pandemiden dolayı Sayın Cumhurbaşkanım büyük bir mağduriyetimiz var. 350 bin servişçi esnafımız Malatya’da sizden müjdeler bekliyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Ne müjdesi? Ben müjdeyi verdim zaten” diye karşılık verdi.

'Bu çok abartılı geldi bana'

Esnaf, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” diye sözlerine devam etti. Erdoğan, “Bu biraz bana abartılı geldi. Çok abartılı geldi bana” dedi. Derdini anlatmaya devam eden Esnaf, “Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ödemelerimiz devam ediyor, işlerimiz düştü” diye sürdürdü.

'Keyif çayı bu, iç'

Erdoğan, “Çok abartı…Düştü ifadene tamam, eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman…” diyerek konuşmasını noktaladı. Esnaf, “Servisçi gerçekten perişan. Gerçekten zor durumdayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise “Keyif çayı bu. Bu çayı iç” diyerek çay dağıttı. Görüntüleri CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba paylaştı.

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