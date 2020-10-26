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Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın sözleri tepki çekti

Katıldığı programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkındaki soruları bilemediği için yayını terk eden Şevval Şahin'e destek olmak için video çeken Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç bir milletiz" tepki çekti.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, kendisine anlaşma gereği bu soruların sorulmaması gerektiğini ve verilen sözlerde durulmadığını söyleyerek dava açacağını ifade etmişti. Şahin'in üstüne giderek soru soran Merve şahin ve Melis Özcan'a tepki yağarken Şevval Şahin'e destek yağdı.

Şahin'le yakın arkadaş olan Şeyma Subaşı da Instagram hesabının hikaye kısmından yayınlandığı videosunda şu ifadeleri kullandı: "Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum.

Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki insanlara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım."

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