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Bingöl'de korkutan deprem herkes panikle kaçtı! İşte o anlar

Bingöl’de dün meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde bazı iş yerlerinde yaşanan panik durumu güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Dün, AFAD verilerine merkez üssü Bingöl merkez olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 12.37’de meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmazken, kent merkezinde her noktadan hissedildi.
Deprem anında kayıtta olan iş yerlerindeki güvenlik kameraları panik havasını saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iş yerlerinde bulunanların panikle dışarı çıkması yer aldı.

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