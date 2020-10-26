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Adana'da feci kaza! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Adana'da bir iş yerinin önünde sohbet eden üç kişinin kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı

Görüntülerde merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda seyir halindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkarak oto tamirhanesine yönelmesi ve iş yerinin önünde sohbet eden üç kişinin üzerilerine gelen aracı fark ederek kaçıp son anda kurtulmaları yer alıyor. 

Kayıtların devamında iki kişinin bulunduğu aracın, park halindeki kamyonetle polis aracına çarptığı ve sürücünün hafif yaralandığı görülüyor. Görüntülerde kazadan kurtulan üç kişinin yaşadığı panik de yer alıyor.

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