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İstanbul Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara saldırdı

İSTANBUL Beşiktaş'ta cadde üzerinde bayılan kağıt toplayıcısı için uzun süre ambulansın gelmesi beklendi. Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müdahale edince birden ayılan kişi, sağlıkçılara saldırdı. Araya zabıta ve polis ekibinin girmesiyle güçlükle polis aracına bindirilen kişi, polis merkezine götürüldü.

İSTANBUL Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde yerde baygın halde bir kişinin olduğunu görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken; yoldan geçen Beşiktaş Zabıta ekipleri, durarak yol emniyetini aldı. Zabıta ekiplerinin haber vermesiyle Beşiktaş Arama Kurtarma ekibinden bir kişi gelerek yerde yatan kişiyi kontrol etti.

Yoldan geçen vatandaşlar, şaşkın bakışlarla yerde yatan kişiyi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişiye müdahale etmek istedi. Bu sırada birden ayılan kişi, sağlık ekiplerine saldırdı. Araya giren zabıta ve polis ekipleri, bayılan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, yerde yatan kişiye maske vermek istedi. Maske de takmayıp ekiplere saldıran kişiye polis ve zabıta tarafından müdahale edildi. Güçlükle polis aracına konulan kişi, polis merkezine götürüldü. Beşiktaş Polis Merkezinde güçlükle araçtan indirilen kişi, karga tulumba içeri götürüldü.

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