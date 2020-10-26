BIST 1.144
DOLAR 8,08
EURO 9,55
ALTIN 494,64
YEREL

Bursa'da yaşlı kadın feci şekilde can verdi! O anlar kameraya yansıdı

Bursa Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana kazada geri manevra yapan hafif ticari araç altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kadının aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya Güzelyalı İstiklal Caddesi üzerinde hafif ticari aracıyla manevra yaptırmak isteyen Y.A. geri geri giderken Hacer Bankant isimli kadına çarparak aracın altında kaldı. Aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Hacer Bankant Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hacer Bankat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan sürücü Y.A Mudanya polisince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 59'a çıktı
Sakarya'da bir kişi altına girdiği tankere kamyonun çarpmasıyla öldü
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a muhalefetten darbe: Kontrolünü kaybetti
Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti
Ali Babacan Fransız mallarına boykot çağrısından memnun olmadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Valiliği'ne geldi! Yeni yasaklar kapıda mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot çağrısı: Sakın Fransız markaları satın almayın
Okul tatilleri 2020 ara tatiller hangi ayda 1. dönem
Bahar Candan koltuk tepesinde İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın sözleri tepki çekti
Hasan Sabbah kimdir kısaca hayatı Hasan Sabbah ne zaman öldü?
Antalya'da yürekler ağza geldi! 20 metreden aşağı atladı
Galatasaray'da kritik toplantı! Fatih Terim ile yönetim bir araya geldi