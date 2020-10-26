Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot çağrısı: Sakın Fransız markaları satın almayın

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında konuştu. Burada Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapan Erdoğan "Ben buradan milletime sesleniyorum; nasıl ki Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın" açıklamasında bulundu.

Birçok Batılı devlette, Müslümanlara yönelik hukuksuzlukların adeta sıradan hale geldiğini belirten Erdoğan "İşte siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi'nin zincir halkalarından birisiniz" ifadelerini kullandı.