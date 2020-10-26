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Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurup başında bekledi

ANKARA'da Tayfur G., borcunu ödemediğini iddia ettiği Haydar S.'yi caddede pompalı tüfekle bacağından vurup başında bekleyerek gelen polislere teslim oldu. Haydar S.'nin kanlar içinde yerde sürüklenmesi ve Tayfur G.'nin başında beklemesi kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda; Nevşehir Caddesi üzerindeki market önünde karşılaşan Tayfur G. ile Haydar S., borç-alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tayfur G., aracından pompalı tüfeğini alarak Haydar S.'ye bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Haydar S., kanlar içinde yerde kaldı. Tayfur G., elinde pompalı tüfekle kaldırımda yerde sürüklenen Haydar S.'nin başında beklerken; çevredekilerden polis ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi.

Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda Tayfur G., gelen polis ekiplerine tüfeği vererek teslim oldu. Yaralı Haydar S'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Haydar S., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; Tayfur G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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