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İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş uzun namlulu silahla çıktı

İSKENDERUN Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ilçede meydana gelen patlama sonrası uzun namlulu silahla sahaya indi. Emniyet müdürünün bu görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.

İSKENDERUN'da meydana gelen patlama Türkiye'nin yüreğini ağzına getirirken, 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtip "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

2 teröristi etkisiz hale getiren 'kahramanlardan' biri İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş oldu. Güneş, sahaya uzun namlulu silahla inerek operasyonu bizzat yürüttü. Emniyet müdürünün bu görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu. 

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