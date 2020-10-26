Hatay İskenderun'da teröristlerin kaçış anı böyle görüntülendi

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Hatay'ın Payas ilçesi Kozludere Mahallesi'nde güvenlik noktasında bir pikabı durdurmak istedi. Araçta bulunan iki teröristin ateş açması sonucu kısa süreli çatışma yaşandı. Daha sonra kaçan teröristler, pikap ile kaza yapınca yolda durdurdukları bir vatandaşın aracını gasp edip İskenderun ilçesine doğru kaçışlarını sürdürdü.

Patlama ilçenin birçok bölgesinden duyuldu

Güvenlik güçlerinin takip ettiği araçtaki terörislerle İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde yeniden çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken; şiddetli bir patlama meydana geldi. Kentin birçok noktasında duyulan patlama, çevresindeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. İlk belirlemelere göre patlamada sivil kayıp ya da güvenlik güçlerinden hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bildirildi.

Diğer terörist de etkisiz hale getirildi

Bölgeyi ablukaya alan polisin diğer teröristi de etkisiz hale getirdiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacığız" ifadelerine yer verdi.