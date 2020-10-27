Vali Rahmi Doğan açıkladı! Teröristler paramotorla gelmiş

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin bütün detayları açıkladı. Vali Doğan, "1 terörist kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi" dedi.

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını söyleyen Vali Doğan, "Bir kaç hafif yaralımız var. Can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

"Teröristler paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi"

Rahmi Doğan, "Teröristler paramotorlarla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.