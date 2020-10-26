Denizlispor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, kötü gidişata Denizlispor deplasmanında son verdi. Haftaya 19. sırada giren Kara Kartal, Josef de Souza'nın kırmızı kart gördüğü maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta kritik 3 puanı getiren goller Atiba, Aboubakar ve Larin'den gelirken; Denizlispor'un sayılarını Mesanovic ile Sacko kaydetti. Derin bir nefes alan Beşiktaş, 7 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 5 puanla 19. sırada kaldı.

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Süper Lig'de 6. hafta maçında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Atiba Hutchinson, 39. dakikada Vincent Aboubakar (penaltı) ve 48. dakikada Cyle Larin kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 76. dakikada Muris Mesanovic ve 90+4. dakikada Hadi Sacko'dan geldi. Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle derin bir nefes alan Beşiktaş, puanını 7'ye yükseltti ve 11. sıraya yerleşirken; Denizlispor, 5 puanla 19. sırada kaldı. Denizlispor, Süper Lig'de gelecek haftayı bay geçecek. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Denizlispor: 2 - 3 :Beşiktaş

90' GOOOLL!!! Denizlispor, Hadi Sacko'nun golü ile maçta farkı bire indirdi! Tiago Lopes'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hadi Sack, hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

88' Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin kornere çeldi.

76' GOOOLL!!! Denizlispor, Muris Mesanovic'in golü ile maçta farkı ikiye indirdi! Özer Özdemir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Muris Mesanovic'in sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun yanından uzak köşede ağlarla buluştu.

67' KIRMIZI KART! Beşiktaş 10 kişi kaldı! Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Josef De Souza'nın Varela'ya yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek Josef De Souza'yı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

55' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten dışarı gitti.

54' Denizlispor'da Mesanovic'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Ersin'de kaldı.

51' Beşiktaş'ta Josef'in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Pantilimon köşeden kornere çeldi.

48' GOOOLL!!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta farkı üçe çıkardı! Rachid Ghezzal'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Valentin Rosier bekletmeden ceza alanına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Cyle Larin arka direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Costel Pantilimon'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

42' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı çıktı.

39' GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın penaltı golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Oğuz Yılmaz'ın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Vincent Aboubakar yaptığı vuruşla kaleci Costel Pantilimon ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

25' N'Sakala'nın sol kanattan içeri çevirdiği topa ceza sahasında Aboubakar gelişine vurdu, şutu üstten dışarı çıktı.

21' Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına arka direkte Larin kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

15' Denizlispor'da Rodallega'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ersin çeldi.

13' GOOOLL!!! Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın golü ile maçta öne geçti! Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Cyle Larin kafayla topu indirdi. Ardından topla buluşan Atiba Hutchinson'ın Vincent Aboubakar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Costel Pantilimon'un yanından uzak köşede ağlarla buluştu.

Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Alper Ulusoy

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar