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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile tatbikat iptali hakkında, yaptığı açıklamasında "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iptal edilen NAVTEX'ler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." dedi.

Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.

Aliyev'in f-16 açıklamasına yanıt

Azerbaycan hangi çözümü isterse, o çözüme destek veririz.

NE OLMUŞTU?
Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.

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