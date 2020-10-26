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Ali Babacan Fransız mallarına boykot çağrısından memnun olmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısına tepki göstererek, "Bunlar çocukça şeyler, tamamen hikaye" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi.

Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını cevaplayan Ali Babacan, küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürünün sadece bir ülkenin malı olmadığını savunarak boykot kararının çocukça olduğunu söyledi.

"Bunlar çocukça şeyler"

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına ilişkin şunları söyledi: "48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürün sadece bir ülkenin malı değildir. Türkiye'de üretilen Fransız markalı ürünler var. Onları da mı boykot edeceğiz? Orada bizim vatandaşlarımız çalışıyor. Bunlar çocukça şeyler. Tamamen hikaye."

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