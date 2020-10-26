Fahrettin Koca uyarmıştı! Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı

KAHRAMANMARAŞ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanda sigara içilmesini yasakladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş’ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplanan mecliste yeni kararlar alındı. Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.



Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş'taki artış elbette bütün Türkiye için bir risk" dedi. Koca, yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız" açıklamasında bulunmuştu.