BIST 1.144
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 494,50
HABER /  YEREL

İstanbul'da otobüste mastürbasyon yapan şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar, yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı. Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine polis, harekete geçerek şüpheli M.R.Ö.'yü (44) gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de benzer suçlardan poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

Abone ol

İSTANBUL'da İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana gelen olayda; otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu, o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi.

Görüntüleri çeken P.Ç. adlı kadının şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli M.R.Ö.'yü (44) Beşiktaş Meydanı'ndaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.R.Ö.'nün 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Denizlispor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması!
Paşinyan yeni bir yalanla Türkiye'yi hedef aldı!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Ekim Pazartesi)
Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 59'a çıktı
Sakarya'da bir kişi altına girdiği tankere kamyonun çarpmasıyla öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Fransız malları neler? Fransa ürünleri ve markaları boykot ediliyor işte liste
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı açıklandı
Trump mı Biden mı? ABD seçimlerinde son anket açıklandı
Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti
29 Ekim şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık 29 Ekim sözleri
Yorumlar