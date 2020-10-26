İstanbul'da otobüste mastürbasyon yapan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL'da Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar, yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı. Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine polis, harekete geçerek şüpheli M.R.Ö.'yü (44) gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de benzer suçlardan poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

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İSTANBUL'da İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana gelen olayda; otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu, o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi.

Görüntüleri çeken P.Ç. adlı kadının şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli M.R.Ö.'yü (44) Beşiktaş Meydanı'ndaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.R.Ö.'nün 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.