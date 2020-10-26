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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

PlayStation 5 Türkiye fiyatı için bir indirim daha gelir mi? İşte cevabı

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’in fiyatını düşürmüş, tekrar indirim olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte PlayStation 5 Türkiye fiyatı ile ilgili son detaylar.

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Sony geçtiğimiz günlerde PlayStation 5’in ülkemizdeki satış fiyatını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Microsoft yeni nesil konsolu Xbox Series X’i Türkiye’de 9299 TL’lik bir fiyattan satışa sunmuştu. Bu fiyat bir çoklarına göre hayli yüksekti. Özellikle de konsol için duyurulan önceki etiketin 7499 TL olduğu düşünüldüğünde. Hatırlanacağı üzere Microsoft bu fiyatı duyurduktan sonra geri çekmişti.

PlayStation Türkiye ekibi ise PS5 fiyatını Xbox Series X’ten tam 1000 TL daha düşük açıklayarak önemli bir gole imzasını attı. Microsoft bu son dakika golü karşısında kendisini çabuk toparladı ve fiyat indirimine gitti.

Microsoft’un fiyat etiketini PS5 ile aynı seviyeye düşürmesiyle birlikte gözler bir kez daha PlayStation Türkiye’ye çevrildi. Peki Sony’den bir fiyat indirimi daha gelir mi? Yani ön sipariş aşamasında PS5
Türkiye fiyatı 8299 TL’nin altına düşer mi?

Açık konuşmak gerekirse bu çok mümkün görünmüyor. Çünkü Microsoft Sony’e rekabet edebilecek bir fiyat sunmadı. Konsol fiyatını PS5 ile aynı tutarak, Sony’nin fiyat kırmasını engellemek istedi. Farzı misal Xbox Series X fiyatı 7XXX tarzı bir etikete gerileseydi, Sony’den de benzer bir hamle gelmesi sürpriz olmazdı. Fakat böyle bir yaklaşıma iki firma da girmedi.

Kısaca özetlememiz gerekirse fiyatların sabit kalması şimdilik olası görünüyor.

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