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Fatih Terim'den kovulacak iddiasına yanıt: Her şey yolunda

Yönetim tarafından görevine son verileceği iddia edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'dan attığı mesajda, "Her şey yolunda" dedi.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı kararı aldı.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı. Fatih Terim, toplantının başlamasından iki saat sonra stattan ayrıldı.

"Her şey yolunda"
Yönetim tarafından görevine son verileceği iddia edilen Fatih Terim, Twitter'dan attığı mesajda, "Her şey yolunda" dedi.

"Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok''
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Albayrak "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik-beraberlik içinde yola devam ediyoruz" dedi.

Galatasaray'dan açıklama
Fatih Terim'in 'Her şey yolunda' mesajından sonra Galatasaray Kulübü de bir açıklama yayımlayarak 'Kenetlenin başka Galatasaray' yok açıklamasında bulundu.

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