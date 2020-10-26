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Şanlıurfa'da toprağa gömülü halde 8 kilogram patlayıcı bulundu

Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, toprağa gömülü halde 8 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. 

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Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu üzerinde, kırsal arazide elektrik arızasını gideren ekipler, toprağa gömülü haldeki siyah poşet içerisinde pil ve kablo olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, demir bilyelerle güçlendirilmiş yaklaşık 8 kilogram patlayıcı madde buldu.

Patlayıcı madde, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. 

Ekipler, patlayıcı maddeyi bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.  

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