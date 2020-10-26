Kocaeli'de 2 yaşındaki Zeynep'in acı veren ölümü

KOCAELİ'den yürek yakan haber geldi. Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tedaviye rağmen hayata veda etti.

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Gölcük Merkez Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı. Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep, bugün yaşamını yitirdi. Küçük Zeynep’in ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Ekmekle yemek yediği görüntüler paylaşıldı

Öte yandan minik Zeynep’in ailesiyle birlikte yemek yediği son görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı. Yakınları tarafından paylaşılan görüntülerde minik Zeynep’in sofrada ekmekle birlikte yemek yediği görünüyor.