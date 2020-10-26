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Dolar 8 TL'yi aştı Ahmet Davutoğlu'nun tweeti olay oldu

Dolar kuru 8 TL'yi aştı sosyal medyada gündem oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor." iddiasında bulundu.

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Dolar kuru haftaya yeni bir rekorla başladı. Geçen hafta 7.9615'ten kapatan Dolar/TL kuru, bugün 8 seviyesini aşarak rekor tazelemesinin ardından gün içi işlemlerde 8.0792'ye kadar yükseldi. 

Doların yükselişi Twitter'da "Dolar 8" başlıklı etiketle uzun süre TT listesinin zirvesinde kaldı. Tartışmalara katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

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