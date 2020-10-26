Bursa’da kendi aralarında para toplayan çiftçiler köylerine fabrika kurdu
BURSA'nın Mudanya ilçesi Esence köyünde yaşayanlar 3 milyon lirayı bulan Zeytinyağı fabrikası kurmayı başardı.
Türkiye’ye örnek olacak girişimcilik örneği Mudanya ilçesi Esence köyünde yaşandı. Uzun yıllar zeytincilik yapan çiftçilerin en büyük sıkıntısı ürünlerini aracı olmadan pazarlamaktı.
Kendi ürünlerini kendileri pazarlamak isteyen köylüler 2013 yılında kooperatif kurdu.
Zeytinyağı fabrikası inşa etmeye karar veren köylüler kooperatif aracılığıyla kendi aralarında topladıkları paralara bir de hibe desteği sağladılar.
Esence köylüleri 3 milyon lirayı bulan fabrika kurmayı başardı. Bu fabrikada zeytinlerini sıktıran köylüler elde ettikleri zeytinyağlarını Türkiye’nin her yerine ve dünyanın farklı ülkelerine pazarlamayı hedefliyor.
Büyük işi başardıklarını ifade eden köylüler, “Fabrikamız 1 ay önce faaliyete girdi. Köyümüze 2003 yılında kurduğumuz kooperatife destek verip fabrika için ilk adımı attık. Bu fabrikayla köyümüzün ürünlerinin değerinde satılmasını hedefliyoruz.