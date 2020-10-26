Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin INF adımına dair konuştu: Ciddi bir hataydı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesine yönelik konuştu. ABD'nin bu kararını 'ciddi bir hataydı' diye ifade eden Putin, nükleer silah yarışının yeniden başlamasına yönelik risk oluştuğunu kaydetti.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, ABD'nin INF'den çıkmasını silahlanma yarışının yeniden başlaması, cepheleşme potansiyelinin artması ve kontrol edilemez bir gerginliğe sürüklenme riskini güçlendiren 'ciddi bir hata' olarak nitelendirdi.

Putin, Rusya'nın INF'yi uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarın sağlanmasına yönelik yapı için önemli bir unsur olarak gördüğünü ifade etti. Putin, "Anlaşma özellikle de Avrupa’da füze alanında öngörülebilirlik ve sınırlamanın sürdürülmesi bakımından özel bir rol oynuyordu” ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, "Bu çerçevede söz konusu bölgelere ABD üretimi benzer sınıflardan füzeler konuşlandırılmadıkça, daha önce Rusya tarafından ilan edilen, orta ve kısa menzilli füze yerleştirilmesine yönelik moratoryuma bağlılığımızı teyit ederiz” ifadelerini kullandı.

Putin, NATO ülkelerinin Rusya’nınkine karşılık bir moratoryum ilan etme olasılığını değerlendirme çağrılarının hala güncelliğini koruduğunu ifade etti.

'Ortak çalışmaya hazırız' vurgusu

İlgilenen tüm tarafları, INF Anlaşması olmadan, küresel istikrarı sağlamak ve füze krizlerini önlemeye yönelik bir taslak arayışına girmeye çağırdıklarını belirten Putin, bu konuda ortak çalışmalar gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Trump ne demişti?: ABD, 1987 yılında Sovyetler Birliği'yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) geçen yıl çekilmişti. Bu, ABD'nin son 17 yıl içinde çekildiği ikinci önemli silahsızlanma anlaşması olmuştu. Donald Trump, "Neden Başkan Obama bu anlaşmayı yeniden müzakere etmedi ya da anlaşmadan çekilmedi bilmiyorum. Ruslar bu anlaşmayı yıllardır ihlal ediyorlar" demişti. Ayrıca Trump, ABD'nin "kendisi yapamazken, Rusya'nın gidip silahlarla oynamasına" izin vermeyeceklerini de söylemişti.

Moratoryum nedir?

uluslararası hukukta devletler tarafından bir durumun hatırlatılması amacıyla ilan edilen kararlara da moratoryum denilir.