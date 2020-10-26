Genç kızın hayatını sahte ajans mahvetti! İç çamaşırını çıkarttılar
18 yaşındaki genç model katıldığı "sahte ajans" çekimi sonrası hayatı mahvoldu. Kamera önünde çıplak görüntüleri çekilen genç kız büyük korku yaşıyor.
Avustralya’da modellik yapan Jordyn Hagan Gaunt, kariyerinin henüz başında ‘sahte ajans’ şokuyla sarsıldı. 18 yaşındaki Gaunt, mevcut ajansıyla çalışmaya başlamadan önce sosyal medya hesabından bir kişi kendisiyle iletişime geçti.
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Kendisini ünlü iç giyim markası Honey Birdette’in temsilcisi olarak tanıtan kadın, Gaunt’la çalışmak ve cast çekimi yapmak istediklerini söyledi.
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Büyük heyecan duyan Gaunt, video konferans görüşmesi için kamera karşısına geçti.
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İç çamaşırı modeli olmak için sözde denemeye giren genç kızdan üzerindekilerinin tamamını çıkarması istendi.
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