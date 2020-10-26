'Kanadalı şirket, Bayraktar TB2'lerdeki motorların sevkiyatını durdurdu' iddiası

KANADA Bombardier Recreational Products (BPR) şirketi, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da kullandığı Türk yapımı İHA'ların motor sevkiyatını durdurduğu belirtiliyor.

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Radio Canada International'ın, şirket temsilcilerine dayandırdığı haberine göre Quebec merkezli şirket, geçen hafta, Avusturyalı iştiraki Rotax tarafından üretilen motorların bazılarının Bayraktar TB2 İHA'larında kullanıldığını öğrendiğini ifade etti.

"Amacı dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık"

BPR Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Martin Langelier, "Kısa süre önce Rotax motorlarının askeri İHA'larda kullanıldığından haberdar olduk ve derhal kapsamlı bir soruşturma başlattık. Bununla birlikte motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık" açıklaması yaptı