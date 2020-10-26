İstanbul'a Alibeyköy Barajı'ndan kötü haber: Bir zamanlar su vardı şimdi hayvan otluyor
İSTANBUL'daki barajlar doluluk oranıyla alarm verirken Alibeyköy Barajı'nın son halinde hayvanların suların çekildiği bölgede otladığı görüldü.
İstanbul'da sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. Alibeyköy Barajı’nın son durumu tedirgin etti.
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İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, 2014’teki 15.25’lük en düşük seviyesinin ardından bu yıl Eylül ayında 30.89'a geriledi.
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Yüzde 12'lik büyük düşüş: Alibeyköy Barajında 2019 Ekim ayında yapılan ölçümlerde yüzde 34.87 olan doluluk oranı, 2020 Ekim ayı itibariyle yüzde 22.55 seviyesine düştü.
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Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2010 Ekim ayında yüzde 15.76 olarak görüldü.
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