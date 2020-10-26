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İstanbul'a bayramda ücretsiz internet verilecek! İBB karar verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü dolayısıyla, 28 ve 29 Ekim'de İstanbullular için internet kotalarını kaldırma kararı verdi.

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İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sağlanan İBB Wi-Fi hizmeti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sınırsız olacak. Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek kutlamalar kapsamında sunulan hizmet, iki gün boyunca geçerli olacak.

İstanbullular, 28 ve 29 Ekim günlerinde ücretsiz sunulan İBB Wi-Fi hizmetine kotasız bağlanabilecek. Uygulamadan, İstanbul genelindeki tüm İBB Wi-Fi noktalarından yararlanılabilecek.

4 milyon kullanıcı

Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı olan İBB Wi-Fi’nin, abone sayısı 4 milyona ulaştı. Halihazırda 7 bin 679 erişim noktasında, ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veren İBB Wi-Fi’ye, her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcı kaydoluyor.

Yabancılara bakıldığında İBB Wi-Fi’den en çok Rusya, Almanya, İran ve İngiltere vatandaşları faydalanıyor. En çok tercih edilen lokasyonlar ise Beyoğlu İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Kadıköy, Eminönü Meydanı ve Taksim Atatürk Kütüphanesi.

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