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Bakırköy'de halı sahanın deposunda yangın! Ekipler olay yerinde

BAKIRKÖY Ataköy'de bulunan halı saha tesislerinde büro, depo ve soyunma odalarının bulunduğu bina alev alev yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Yangın saat 13.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Hanımeli Sokağında bulunan halı sahaların büro, depo ve soyunma odalarının bulunduğu tek katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede tek katlı binanın büyük kısmını etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ön kısım, arka kısım ve içeriden alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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