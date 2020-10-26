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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Alibaba tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor! Kurucusu Jack Ma açıkladı

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, grubun bünyesinde bulunan fintek şirketi Ant Group'un halka arz fiyatının rekor kıracağını belirtti.

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Çin merkezli çevrim içi B2B ticaret platformu Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, grubun fintek şirketi Ant Group'un halka arz fiyatının “yeni bir rekora” imza atabileceğini öne sürdü.

Piyasa değeri 270 milyar doları aşabilir

27 Ekim'de gerçekleşecek halka arzda şirketin Hong Kong ve Şanhay’da listelenmesiyle yaklaşık 35 milyar dolara yakın kaynak toplanabileceği belirtiliyor. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan aynı haberde bu miktarın ek satış hakkı seçenekleriyle de 40 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. 

Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda şirketin piyasa değeri 270 milyar doları aşabilir.

Rekor şu anda Saudi Aramco'da

Şu anda bu rekorun sahibi, 2019’da başlattığı ve toplamda 29.6 milyar dolar kaynak elde ettiği halka arzla Suudi Arabistan merkezli Saudi Aramco.

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