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Edirne'de kan verenlere 5 litrelik yağ hediye edildi! Uzun kuyruk oluştu

Demirören Haber Ajansı

Türk Kızılayı Edirne Kan Merkezi ile belediye işbirliğinde, "Kanımız bir canımız bir" sloganıyla düzenlenen ve 300 kişiye 5 litre yemek yağı hediye edilen kan bağışı kampanyasına 301 kişi katıldı.

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Keşan Belediyesi ve Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi tarafından geçen hafta sonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyada, kan bağışında bulunanlara belediye tarafından 5 litrelik ayçiçeği yağı hediye edildi. Kampanya kentte yoğun ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinde kan bağışı çadırına gelenler, form doldurarak sıraya girdi. Zabıta ekipleri, sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. Kan bağışında bulunan ilk 300 kişiye belediye tarafından 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edildi. Kampanya kapsamında 301 ünite kan bağışlandı.


" Keşan halkı bu konuda oldukça duyarlı davrandı"
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kan bağışı kampanyasına katılanlara teşekkür ederek, "Bir insana verebileceğiniz en büyük hediye bağışlayacağınız kanınızdır. Kan bağışına ayıracağımız 15 dakikanın bir başkasının ömrü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bağışlayacağınız 1 ünite kan bir başkasına yaşam umudu olabilir. Keşan halkı bu konuda oldukça duyarlı davrandı. Kan bağışı kampanyasına katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

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