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"Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk örnekleri sıraladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanılmasını istedi. Bakan, çeşitli örnekler de verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil  kullanmasını isteyerek, 'Okulda maskeni çıkarma' yerine, 'Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın' cümlesinin kullanılmasını örnek gösterdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi;

 "Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: "Okulda maskeni çıkarma!" değil, "Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın." "Kimseye yaklaşma!" değil, "Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın." "Çok dikkatli ol!" değil, "Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun."  

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