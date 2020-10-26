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Son dakika Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Onlarca ölü var...

Rus savaş uçakları, son dakika bilgisine göre; Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

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Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan vuruldu.

SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.

İdlib'deki durum 

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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