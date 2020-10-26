Pakistan Fransa’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İslamabad yönetimi, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin Fransa'da resmi binalara yansıtılmasına tepki gösterdi.

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Pakistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı başlattığı kampanyalar ve Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılması üzerine harekete geçti.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslam’a karşı nefret söylemlerini dikkate alması ve eyleme geçmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu.

"Macron yangına benzin döküyor''

Kureyşi, küfür içerikli karikatürlerle ilgili dünyada bir kızgınlık olduğunu belirterek, Macron’un sorumsuzca açıklamalarının yangına benzin döktüğünü vurguladı.

"Konuşma özgürlüğü kisvesi altında...''

Kimsenin konuşma özgürlüğü kisvesi altında milyonlarca Müslüman’ın duygularını incitmeye hakkı olmadığının altını çizen Kureyşi, bugün ekilen nefret tohumlarının toplumu kutuplaştıracağına ve ciddi sonuçları olacağına işaret etti.

Fransız elçiye protesto notası

Kureyşi, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’ne protesto notası verildiğini belirtti.