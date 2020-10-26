Saruhan Hünel ile Aslı Hünel'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşlerin koronavirüse yakalanan babası Mehmet Fevzi Hünel'den acı haber geldi. Bir süredir tedavi gören Mehmet Fevzi Hünel, yaşamını yitirdi.Abone ol
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Mehmet Fevzi Hünel geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı.
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel kardeşler, geçtiğimiz hafta babaları Mehmet Fevzi Hünel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Tedavi altına alınan Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Aslı Hünel acı haberi sosyal medya hesabından, "Canım, biricik babamızı kaybettik" notuyla duyurdu.