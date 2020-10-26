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Kocaeli'de türbeye kablo çekerken ölümle burun buruna geldi

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, türbeye elektrik kablosu çeken tesisat ustası kabusu yaşadı. Dengesini kaybedip ormanlık alana yuvarlanan Adnan B.'nin ayağı kırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde, Örcün Mahallesi’ndeki Sultan Baba Türbesi'nde meydana geldi. Tesisat ustası Adnan B., türbenin elektrik kablolarını çekerken dengesini kaybedip, merdivenden düştü.

Ormanlık alana yuvarlanan Adnan B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağ bacağı kırılan Adnan B.’ye, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Sedyeye alınarak ormanlık alandan çıkarılan Adnan B., ambulansa taşındı. Gölcük Necati Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adnan B. tedavi altına alındı.

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