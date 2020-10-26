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TBMM’ye iPhone 12 başvurusu! Fransa uyguluyor kulaklık zorunlu

Apple’ın iPhone 12 serisinde şarj aleti ve kulaklığı kutusundan çıkarması kullanıcıların tepkisini çekmişti. Fransa’da kulaklığın telefon kutusundan çıkması yönünde bir kanun bulunuyor. Benzer bir yaptırımın şarj aleti için Türkiye’de uygulanması için TBMM’ye başvuru yapıldı.

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iPhone 12’lerin kutusundan sadece USB – Lightning kablo çıkıyor, tek bir ülke hariç: Fransa. Apple tarafından bu ülkede satışa sunulan iPhone cihazların kutusunda kulaklık bulunuyor.

TBMM'ye toplu bir şekilde başvurular başladı

Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere yasal zorunluluklar. Diğer ülkeler ile benzer şekilde şarj aleti yok, ancak Fransa’da telefonların kutusundan kulaklık çıkması zorunlu. Benzer bir kanunun ülkemizde de uygulanması gerektiğini düşünen kullanıcılar, toplu bir şekilde TBMM’ye başvuru yapmaya başladı.

TBMM’ye yapılan iPhone 12 şikayeti şu şekilde;

Fransa Cumhuriyeti’nde 12 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 15 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve ekte bir nüshası bulunan yönetmelik, teknolojik cihazlarda artan radyasyon sebebiyle tüketicinin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüketicilerin satın almış oldukları cihazlarla beraber kulaklık ve benzeri aksesuarların da verilmesi ve radyasyon maruziyetini azaltan bu ürünlerin kullanılmasının teşik edilmesi, teşvik edilmemesi veya belirtilen ürünlerin verilmemesi durumunda ise cezai işlem uygulanmasını öngörmektedir. Bu ve buna benzer düzenlemelerin ülkemizde de uygulanması kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederim.

Kaynak: SHIFTDELETE

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