BIST 1.180
DOLAR 8,03
EURO 9,49
ALTIN 490,56
HABER /  DÜNYA

İran Azerbaycan-Ermenistan savaşında tarafsız kalmak istiyor

Anadolu Ajansı

İran Meclisi Tahran Milletvekili Nizameddin Musevi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşta hiçbir devleti desteklemediklerini söyledi. 

Abone ol

Muhafazakar milletvekili Musevi, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu. 

Azerbaycan ile aynı mezhepten ve dinden olduklarını, Ermenistan'ın da komşuları olduğunu dile getiren Musevi, "Azerbaycan ve Ermenistan savaşında hiçbir devleti desteklemek istemiyoruz ve savaşı doğru bulmuyoruz.  Bence BM kararları bu konuda esas alınmalıdır. BM'nin bu konudaki kararları açıktır. Bu konuda Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir komite kurulabilir. Bu çerçevede barış için bir zemin sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

"İran'ın hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile iyi ilişkilere sahiptir"

İsfahan Milletvekili Asgar Selimi de BM'nin ve bölgede sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için oluşturulan komitelerin şu ana kadar sonuç vermediğini hatırlatarak, "BM ve Azerbaycan ile Ermenistan'a komşu ülkelerin meseleye daha etkili girmesini ümit ediyoruz. İki ülke sorunlarını müzakere masasında halletmelidir." dedi. 

Krizin barışçıl yöntemlerle çözülmesi için İran'ın yardımcı olabileceğine işaret eden Selimi,  "İran hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile iyi ilişkilere sahiptir. En iyi çözüm müzakere masasıdır. Çatışmalar sürekli oldu ancak kriz hallolmadı. Bölgede haklı olanın hakkına kavuşmasını temenni ediyorum." görüşlerini paylaştı. 

ِRezevi Horasan Milletvekili Cevad Nikbin ise uluslararası kuruluşlar, savaşan taraflar ve  bağımsız devletler arasında oluşturulacak bir komitenin Dağlık Karabağ'daki sorunu  çözebileceğini ifade ederek,  "İki ülke arasındaki diyalog ve müzakere olursa mesele hallolur." dedi. 

Tahran Milletvekili Sümeyye Refii de konuyla ilgili "Ülkeler Karabağ meselesine Karabağ zaviyesinden bakmalıdır, kendi istekleri ve gayeleri temelinden değil." sözlerini dile getirmekle yetindi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ'da ateşkes için nüfuzunu kullanma çağrısı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den CHP yönetimini sarsacak sözler
Piyasada rahatlama olacak!Yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlara yoğun talep!
Ermenistan hem askerlerine hem de PKK'lılara Azerbaycan askeri üniforması giydirdi
Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında karar! Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet
Osman Müftüoğlu'ndan uyarı: Ev bulaş oranını artıyor
ÖNCEKİ HABERLER
3 günde tamamlanacak! ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak
Ekonomi için sevindiren rakamlar! İmalat Güven Endeksi arttı
Bilecik'te bir mahalle koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
Kütahya'da fiyatı altın gibi yükseliyor! Gramla satın alıyorlar
Ozan Kabak'a dev talip: Liverpool görüşmelere başladı
"Tedbirlere uyalım" çağrısı! Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz kendisini karantinaya aldı
Yorumlar