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HABER /  EKONOMİ

Ekonomi için sevindiren rakamlar! İmalat Güven Endeksi arttı

İş yerlerinin veya tüketicilerin tepkilerini ölçmesi hedeflenen İmalat Güven Endeksi açıklandı. Endeks geçen aya göre artış gösterdi.

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Merkez Bankası'nın 2020 yılı Ekim ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirdiği verileri açıkladı. 

2020 yılı Ekim ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat Güven Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, yatırım harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkilediği kaydedildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

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