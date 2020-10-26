Bilecik'te bir mahalle koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

Bilecik'in Gölpazarı ilçenin Aktaş köyü Beşevler mahallesine, Korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Gölpazarı Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler mahallesinde korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 28 ve 72'inci maddeleri kapsamında, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 26 Ekim 2020 tarihince sınırlandırılmıştır" denildi.



Öte yandan dün de Gölpazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, vatandaşların birbirlerine ev ziyareti, taziye ve geçmiş olsun ziyareti yapmaları ile maske takmaksızın ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu olarak bir arada bulunmaları yasaklanmıştı.