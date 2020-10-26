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Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ'da ateşkes için nüfuzunu kullanma çağrısı

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Türkiye'ye Dağlık Karabağ'da ateşkes ve krizin çözümüne yönelik kapsamlı diyaloğun başlatılması için nüfuzunu kullanma çağrısı yaptığını söyledi.

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Yunan haber ajansı ANA-MPA'ya konuşan Lavrov, Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarıyla, ABD ve Fransa'dan temsilcilerin katılımıyla yapılan 11 saatlik görüşmeler neticesinde 10 Ekim'de ateşkes ve kapsamlı müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını öngören ortak bir açıklama üzerinde anlaşıldığını hatırlattı.

Lavrov, "Türk partnerlerimizi nüfuzunu bu hedefi destekleme yönünde kullanmanın uygun olacağına ikna etmeye devam ediyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova'ya gitmişti.

Moskova'daki görüşme neticesinde 10 Ekim'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti. Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam etmişti.

Daha sonra Bakü ve Erivan 18 Ekim saat 00:00’dan itibaren yeni bir ateşkes ilan etmek üzerinde anlaşmıştı. Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

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