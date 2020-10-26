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HABER /  DÜNYA

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PSR testinin pozitif çıktığını bildirdi.

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Paylaşımında, "Şu anda sadece genel bir halsizlik hissediyorum, ancak doktorlar ev ortamında tedavi önerdi" diyen Borisov, evinde karantinada kalacağını duyurdu.

Borisov, son günlerde temasta olduğu tüm kişilerin listesini Devlet Sağlık Müfettişliğine bildirdiğini aktarak, "Gerekli kurallara uygun davranırsak hepimizin bu sorunla baş edeceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov'un PSR testinin cuma günü pozitif çıkması sonrası Başbakan Borisov'un yaptırdığı üç testten ilk ikisi negatif çıkmıştı.

Bu arada Başbakan Borisov'la yakın temasta çalışan Tarın Bakanı Desislava Taneva, Maliye Bakanı Kiril Ananiev, Bölgesel Geliştirme Bakanı Petya Avramova ve Basın Müşaviri Sevdalina Arnaudova’nın tedbir amaçlı gönüllü olarak karantinaya girdikleri açıklandı.

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