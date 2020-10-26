BIST 1.172
DOLAR 8,05
EURO 9,52
ALTIN 490,85
HABER /  EKONOMİ

Reel kesim güven endeksi Ekim'de yükseldi! Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Ekim'de 108.1'e yükseldi. Endeks bir önceki ay 105.3 idi.

Abone ol

2020 yılı Ekim ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

Etkileyen gelişmeler

2020 yılı Ekim ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, yatırım harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

4,0 puan arttı

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında karar! Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet
Osman Müftüoğlu'ndan uyarı: Ev bulaş oranını artıyor
Paul Pogba'dan İslam düşmanı Macron'a tepki: Fransa Milli Takımı'nı bıraktı
Dolar yeni haftaya 8 lirayı aşarak tarihi rekorla başladı! İşte piyasalarda son durum
Nedim Şener'den bomba yazı: Kavuncu'dan MİT'e mektup Abdullah Gül'le de görüşmüş!
Galatasaray'da yönetim Fatih Terim'i kovacak iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta yavru eşeğin boynuna ip bağlayıp göle attılar! Cezaları belli oldu
Son dakika Ankara'da terör örgütü DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı
FETÖ'cü olmakla suçlanan Buğra Kavuncu'nun babası Buğra Kavuncu Abdullah Gül'le ne görüştü?
Nadide Sultan kaç yaşında aslen nereli son hali nasıl?
Adana'da kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı! Anlattıkları şok etti
Kanal D son bir şans vermişti olmadı o dizi için final kararı verildi
Yorumlar