Ecem Erkek aslen nereli kaç yaşında Ecem Erkek evli mi?

Show TV'nin en çok izlenen kahkaha dolu programı Güldür Güldür yeni sezonu ile salı akşamı başlıyor. Kadrosuna yeni oyuncular dahil eden Güldür Güldür'ün en dikkat çeken isimlerinden biri yine Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek oldu. Ecem Erkek spor yaptı kilo verdi bambaşka biri oldu.

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Show TV ekranlarının en çok izlenen ve seyirciyi her bölümü ile eğlendiren programı Güldür Güldür'ün yeni sezonu ile artık gerim başladı. Güldür Güldür yeni oyunculardan oluşan sezona salı akşamı başlıyor. Seyirci ise Naime karakteri ile yıldızını parlatan başarılı oyuncu Ecem Erkek'i sabırsızlıkla bekliyor.

2018 yılından beri Güldür Güldür'ün kadrosunda olan Ecem Erkek her hafta farklı tiplemeler ile deyim yerindeyse oyunculuğu konuşturuyor ve ekran başındaki seyirciden tam not almayı başarıyor.

Özellikle Naime karakteri ile yeribi sağlamlaştıran 31 yaşındaki Ecem Erkek yeni sezonda bambaşka biri olarak karşımıza çıkacak. Ekranlardan uzak kaldığı dönemi spor ve diyet yaparak geçiren Ecem Erkek son hali ile seyirciyi dumur etmeye hazırlanıyor.

Spor eğitmeni ile çalışmaya başlayan, düzenli spor ve pilates yapan Ecem Erkek'in hayli kilo verdiği takipçilerin gözünden kaçmadı. İnstagram hesabından 957 bin kişi tarafından takip edilen Ecem Erkek spor paylaşımları ile değişimin sinyallerini önceden vermişti.

Peki oyunculuğu, sempatik tavırları ve performansı ile hayran kitlesini giderek arttıran Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde rol aldı ve Ecem Erkek kiminle evli eşi kim birlikte tanıyalım...

31 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek aslen Ankaralı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunu. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun oldu.

Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi aldı.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun oldu.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.

Sevilen oyuncu Ecem Erkek 2016 yılından beri Yüce Armağan Erkek ile evli.

Ecem Erkek'in kendisi gibi oyunculuk yapan eşi Yüce Armağan Erkek lise eğitimini tamamladıktan sonra Mamak Belediye Tiyatrosunda tiyatro eğitimi aldı.

Yüce Armağan Erkek 2017 yılında ekranlara gelen Hayat Sırları isimli dizi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ve Behzat Ç. isimli dizide de rol almıştır. Alper karakterini canlandırdı.